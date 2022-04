Bokstrailer er med på vejen med roadshow

Mandag 4. april 2022 kl: 10:54

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Underkøringskofanger og cyklistværn efter danske regler

40 mm boldmonteret fast tag

3 rækker surringeskinner fra 800 - 1.200 mm højde

4 mm stålplade monteret på forsmækken

Pladebund

Monteret med ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade i bagenden

Af: Redaktionen

Om den nye to-akslede bokstrailer fra Kel-Berg:

Chassis-opbygning:

Boks-opbygning:



Traileren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og med Tridec tvangsstyring af den bagerste aksel ved hjælp af et stang-system.





Den nye trailer er leveret af Emil Villadsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.





Dansk Roadshow blev grundlagt i 2001 og holder til i Egå nær Aarhus. Virksomheden, der hjælper virksomheder med at promovere sig gennem events, festivaler, roadshow med videre, har specialiseret sig i at udvikle og producere alle former for kreative ideer i samarbejde med kunden - eksempelvis forvandling af skibscontainere til eventcontainere, fremstilling af event-møbler og at bygge transportsystemer til eventudstyr. Virksomhedens event-logistik sørger for transporten fra A til B og hjælper med mobile faciliteter, håndtering af eventmateriel og -udstyr - eksempelvis pakning af trailer, transport, opstilling og nedtagning landet rundt, samt sikrer at udstyr kommer frem til tiden.









