Nyt samarbejde skal styrke uddannelsen af skibsingeniører

Torsdag 31. marts 2022 kl: 17:00

Af: Redaktionen - Vi har brug for kompetente nye medarbejdere med tekniske færdigheder på højt niveau, som samtidig forstår, hvordan tingene hænger sammen i praksis med for eksempel dataudveksling og behovet for energieffektivitet fra design til drift og optimering. Det er helt afgørende, at uddannelserne følger med tiden, at det maritime felt prioriteres langt højere, og at vi får uddannet langt flere, siger administrerende direktør for Danske Maritime, Jenny N. Braat.- Danske rederier og den danske regering ligger helt forrest, når det kommer til klimaambitioner. Danmark er verdens sjette største søfartsnation, så vi har en tyngde. Det står desværre i skarp kontrast til, at vi mangler skibsingeniører. Derfor er vi nødt til at intensivere vores arbejde på det område, påpeger direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed hos Danske Rederier, Maria Skipper Schwenn, som mener, at workshoppen var meget udbytterig.- Vi har fået en masse gode inputs fra studerende og virksomheder, til hvordan vi skal øge synligheden for uddannelsen både hos de unge, men også politisk. Derudover skal vi styrke samarbejdet mellem uddannelsen og vores rederier, så branchens behov bliver endnu tydeligere i uddannelsen, siger hun videre.

Formålet er at sikre, at indholdet følger med virksomhedernes og rederiernes behov, men også at øge synligheden af uddannelsen og dens mange karrierermuligheder.





Workshoppen bød blandt andet på oplæg fra værfter, skibsdesignere, rederier, undervisere og studerende - samt livlig debat blandt deltagerne.





Inputs fra workshoppen skal nu samles, arbejdes igennem og indgå i det videre samarbejde mellem DTU og Det Blå Danmark.





