Flyttefirma flytter med fransk forvogn

Mandag 28. marts 2022 kl: 11:10

13 liters seks cylindret rækkemotor på 480 hk

12 trins Optidriver gearkasse

Roadpad+ med Navigations-pakke

Klimapakke

Luksusstole med varme og ventilation

Læderbetræk

Ultimate læderrat

Tre-trins ratstamme justerbar til 60 grader.

Parkcooler

Adaptiv fartpilot

9kW Webasto motor/kabine-varmer

Køleskab med frys

Dobbelt batteripakke

Højresvings- og bakkamera

Fjernsyn

Fuel save pakke inklusiv Optivision og Optifleet

Af: Redaktionen Da virksomhedens biler om mandskab bevæger sig rundt i i hele EU og er af sted i flere uger, satte Move IT flueben ved en lang række fabriksmonteret og eftermonteret udstyr.Om den nye forvogn:Fyns Karosseri har stået for opbygningen af den nye forvogn med, så den kan køre med 7,15 - 7,45 meter veksellad, og 20 fods containere.Da bilen jævnligt kommer til at køre i London, hvilket kræver ekstra godkendelse, skulle der eksempelvis monteres et DVS system - (Direct Vision Standard) - som omfatter både kamera- og radarsystem for at højne trafiksikkerheden.Bilen er solgt og leveret af Christian Lennett Volvo/Renault Truck Center Taastrup.