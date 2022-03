Danmarks første batteritog er på vej

Fredag 25. marts 2022 kl: 11:45

Fakta:

Midtjyske Jernbaner har på baggrund af et udbud valgt Siemens Mobility som leverandør af batteritogene. Midtjyske Jernbaner forventer, at batteritogene sættes i drift omkring årsskiftet 2024/2025. Der udestår en politisk behandling og endelig godkendelse i Region Midtjylland, inden en kontrakt med Siemens Mobility kan blive underskrevet

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der udover batteritog til strækningen Holstebro-Skjern også afsat 650 millioner kroner til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur til batteritogsdrift på de øvrige strækninger i Midt- og Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland. Derudover er der afsat en pulje på 275 millioner kroner til tilskud til ladeinfrastruktur på privatbanerne

Af: Redaktionen Midtjyske Jernbaner har på baggrund af et udbud valgt Siemens Mobility som leverandør af batteritogene. Midtjyske Jernbaner forventer, at batteritogene sættes i drift omkring årsskiftet 2024/2025De fire nye batteritog er et skridt nærmere én af infrastrukturplanens hovedformål: At understøtte den grønne omstilling inden for den kollektive transport i Danmark.Region Midtjylland får et tilskud på 230 millioner kroner til indkøb af de fire batteritogsæt, mens regionen og operatøren Midtjyske Jernbaner selv anskaffer tre togsæt til Lemvigbanen. Derudover er der afsat 100 millioner kroner til, at Banedanmark kan anlægge ladeinfrastruktur, som forventes at stå klar i slutningen af 2024.Indkøbet skal foruden en konkret CO2-reduktion give operatører og myndigheder erfaring med batteritogsdrift forud for fremtidige batteritog på yderligere regionale statslige strækninger og på privatbanerne rundt om i Danmark.