Få prisen reguleret hyppigere

OPFORDRING FRA VOGNMANDSORGANISATION:

Torsdag 24. marts 2022 kl: 11:44

Af: Redaktionen Krigen mellem Rusland og Ukraine har udløst flere prisstigninger på blandt andet brændstof, hvilket har betydet øgede omkostninger. Og har man som leverandør ikke sikret sig, at man kan indregne omkostningsstigningerne i afregningerne, kan man få svært ved at få de økonomiske ender til at hænge sammen. Hvis man som vognmænd udfører transport for eksempelvis kommuner og andre offentlige kunder, hvor omkostningerne stiger, men hvor afregningspriserne ikke nødvendigvis følger med, er der med en ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen åbnet en mulighed for at ændre på forholdene.Den nye vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen åbner for muligheden til at søge genforhandling af aftaler med eksempelvis kommunale kunder eller andre kunder i det offentlige.Ifølge udbudslovens paragraf 183 har parterne mulighed for at aftale større ændringer i afregningsprisen, hvis behovet for ændringen ikke har kunne forudses af en påpasselig ordregiver, og at kontrakten ikke ændrer overordnet karakter.Styrelsen konkluderer blandt andet, at de konsekvenser, som krigen mellem Rusland og Ukraine har medført i form af eksempelvis uforholdsmæssigt store prisstigninger, kan udgøre begivenheder, der ikke med rimelighed kunne forudses af ordregivere før 24. februar 2022 - dagen, hvor Rusland invaderede Ukraine.- Det er således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine efter en konkret vurdering kan danne grundlag for anvendelse af paragraf 183, hvis ændringen overholder betingelserne i paragraf 183 samt de udbudsretlige principper om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed, oplyser styrelsen.DTL peger på, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en aftalemulighed, hvor den offentlige ordregiver og leverandøren efter forhandling indgår en aftale om prisjustering.Interesserede kan læse notatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen