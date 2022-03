Forundersøgelser til ny jernbane over Vestfyn er sat i gang

Fakta om projektet:

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor

Af: Redaktionen Resultatet af boringerne bidrager til dimensioneringen af jernbanens opbygning og de tilhørende konstruktioner. Undersøgelserne er derfor en væsentlig forudsætning for mange af de kommende arbejder med planlægning og udførelse af jernbanen.- I Vejdirektoratet foretager vi tit denne type undersøgelser, men det er som regel i forbindelse med anlæg af veje. Her skal vi anlægge en ny jernbane, og det medfører væsentlig højere krav til omfanget af undersøgelser, fordi der skal køre højhastighedstog, som kan køre op til 250 kilometer i timen, siger geotekniker Sara Elisabeth Kjærgaard fra Vejdirektoratet.I første omgang vil der i alt blive boret cirka 450 huller langs den kommende linjeføring. Borestederne vælger man ud fra den eksisterende viden om jordbundsforholdene, som kan være steder, hvor der er indikationer på dårlige forhold, eller hvor der mangler data om jordbunden.Derudover skal boringerne være med til at fastslå, hvor grundvandsspejlet er, så man kan undgå at skulle håndtere alt for store mængder grundvand i anlægsfasen.Terrængående boremaskiner Størstedelen af boringerne bliver gennemført med et boreværk monteret på en terrængående lastvogn. I nogle tilfælde, hvor underlaget er særdeles ufremkommeligt, kan man også montere boreværket på en undervogn med larvefødder.Geoteknikerne borer cirka én meter ned af gangen, hvorefter man trækker boret op igen. Jorden bliver derefter indsamlet og analyseret.Borearbejdet bliver udført af firmaet Franck Miljø- og Geoteknik, og arbejdet står på frem til slutningen af året. Ejere af grunde, hvor der skal ske boringer, har fået direkte besked om på arbejdet. De berørte lodsejere vil blive kontaktet endnu en gang, før geoteknikerne går i gang med boremaskinerne.