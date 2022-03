Vognmandsorganisation vil have dieselafgifterne væk

Torsdag 10. marts 2022 kl: 10:59

Vejleder vognmændene

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DTL underbygger sit forslag med, at transporterhvervet er med til at binde samfundet sammen, hvilket man senest fik syn for sagn for i corona-tiden, hvor fornødenheder og andet gods nåede frem til landets borgere trods nedlukninger af store dele af samfundet.Her og nu er transporterhvervet som det øvrige samfund kørt ind i en ny tid præget af markante prisstigninger på energi. Hvor listeprisen på dieselolie for to år siden lå lidt over 8 kroner inklusiv moms, er den i dag det dobbelt.Det kalder efter DTL's mening på en statslig og en fælleseuropæisk hjælp, hvis ikke samfundet skal opleve en kraftig stigning i lukninger blandt ellers sunde transportvirksomheder.Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL ser ingen tegn på, at prisstigningerne vil stoppe lige med det samme - tværtimod. Han peger også på, at prisen på HVO diesel har nået 23 kroner pr. liter, hvilket sammenholdt med de begrænsede mængder HVO gør det lige umuligt at være grøn vognmand.Erik Østergaard peger på muligheden for at få EU til at tillade landene midlertidigt at fjerne dieselafgifterne, som er fastsat i medfør af energibeskatningsdirektivet.- Afgiftsfritagelsen kunne for eksempelvis indføres i form af særlig diesel til professionelt brug - på linje med, hvad man har til traktorer i dag. Desuden bør regeringen se på, om EU kan tillade midlertidig suspension af vejbenyttelsesafgiften for tunge køretøjer, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi har massevis af henvendelser fra vognmænd, der er stærkt udfordret, fordi de eksempelvis har længerevarende kontrakter, hvor der ikke er taget højde for så omfattende ændringer i brændstofpriserne.Erik Østergaard fremhæver, at for blot halvandet år siden var dieselpriserne det halve af, hvad de er i dag. Den fordobling i omkostningerne er det ikke altid muligt at overvælte på kunderne på længerevarende kontrakter.- I forvejen er erhvervet under hård, men i normale tider sund konkurrence, og fluktuationer i udgifter, der udgør en tredjedel af omkostningerne, kan vælte selv de mest velfungerende vognmænd af pinden, lyder det fra Erik Østergaard, som forsikrer, at organisationen selv gør alt for at vejlede de vognmænd, der står foran kontraktindgåelser eller fornyelser af aftaler.DTL rådgiver virksomhederne om, at de ved opgaver af længere varighed end tre måneder bør sikre, at afregningen kan justeres efter Indeks for lastbilkørsel fra Danmarks Statistik. Imellem justeringen bør der foretages en månedlig brændstofregulering på basis af brændstofprisen den 15. i foregående måned.- Det er ikke længere nok med årlig regulering. Men mange er fanget af omstændighederne lige nu, siger Erik Østergaard.På et møde i IRU’s EU-komité, hvor DTL deltog, var de stigende dieselpriser også på dagsordenen. Komitéen besluttede at nedsætte en hurtigtarbejdende global arbejdsgruppe til at komme med klare anbefalinger. Samtidig vil der blive kommunikeret klart om den meget alvorlige situation for vognmandserhvervene og forsyningskæderne i EU. IRU vil også se på mulighederne for lettelser i dieselafgifterne i medfør af EU's Energibeskatningsdirektiv.