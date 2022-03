Rederi- og logistikvirksomhed udvider med køleterminal i Herning

Onsdag 9. marts 2022 kl: 10:10

Om DFDS A/S:

Rederi- og logistik-koncernen DFDS leverer færge- og transportservices i Europa og Tyrkiet med en årlig omsætning på over 20 milliarder kroner

Koncernen har over 10.000 fragtkunder

DFDS tilbyder også transport på korte færgeruter og ruter med en overnatning til millioner af passagerer - heraf mange i egen bil

DFDS beskæftiger 10.000 medarbejdere fordelt på færger, havneterminaler, distrbutionscentre og kontorer i 20 lande

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen

Af: Redaktionen Udvidelsen kommer efter at DFDS sidste år opkøbte én af Europas store leverandører af kølelogistik, HSF Logistics Group. Udvidelsen med køleterminalen er et led i koncernens vækstplan, der blandt andet sigter på at øge servicetilbuddene til logistikkunder med behov for transport af kølevarer. Den øgede kapacitet åbner desuden muligheden for mange flere kunder.- For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel har det været nødvendigt med mere kapacitet. Etableringen af en ny, stor køleterminal i Herning betyder, at vi nu kan servicere endnu flere kunder og give eksisterende kunder god mulighed for vækst, siger Martin Gade Gregersen, der er chef for køletransporten i DFDS.Anders Mikael Christensen, Managing Director i DFDS, tilføjer, at koncernen gennem længere tid har arbejdet på en plan for at udvide sit one stop koncept med alt fra lagring, ompakning, læsning og distribution.- Det er derfor fantastisk, at vi nu kan løfte sløret for vores planer om udvidelsen i Herning til glæde for vores mange kunder, siger Anders Mikael Christensen.Overtagelsen af køleterminalen i Herning skete 1. marts 2022 og betyder, at DFDS nu fremover også vil kunne tilbyde lagerfaciliteter, omlæsning af varer samt transport af varer fra både Horsens, Padborg og Herning.Med investeringen forventer DFDS desuden at skabe en håndfuld nye arbejdspladser i Herning kommune, hvilket sammen med den øgede lastvognstrafik betyder mere økonomi og vækst til gavn for området.