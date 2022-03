Letbanetog kommer på sporet igen

Mandag 7. marts 2022 kl: 10:32

Flere afgange efter anlægsarbejde



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sammen med togene på strækningen mellem Østbanetorvet i Aarhus og Lystrup kommer der også en ny køreplan, hvor rejsetiden til og fra Aarhus H igen er kortere. Dermed kan passagerer fra Grenaa ikke blot glæde sig over to afgange i timen i myldretiden, men også en lettere adgang til Aarhus. Det samme gælder kunderne på strækningen Hornslet-Aarhus H, som fra august kan stige på Letbanen fire gange i timen i myldretiden.- Vi glæder os over, at kunderne fra Grenaa nu får det fulde udbytte af den halvtimes drift, der blev indført i januar i form af to afgange i myldretiden og kortere rejsetid til Aarhus. Rejser man med Letbanen, rejser man både klimavenligt og uden om bilkøerne. Det håber vi flere vil benytte sig af. Især når der kommer fire afgange i myldretiden til og fra Hornslet til sommer, siger Midttrafiks planchef, Henrik Juul Vestergaard.Når Letbanen igen kører mellem Østbanetorvet og Lystrup, markerer det afslutningen på Aarhus Letbanes anlægsarbejde af to krydsningsstationer i Trustrup og ved Vestre Strandallé i Risskov. Udover krydsningsstationernes betydning for en mere robust drift på den ensporede strækning til Grenaa, er der flere fordele for kunderne. Siden 3. januar i år har Letbanen kørt to afgange i myldretiden til og fra Grenaa. Fra august vil Letbanen køre fire gange i timen i myldretiden mellem Hornslet og Aarhus H.Midttrafik ønsker at sige tak for tålmodigheden til de kunder, der har måtte undvære Letbanen på strækningen siden 3. januar. Derfor vil der mandag 14. marts blive uddelt lidt lækkerier på strækningen mellem Østbanetorvet og Lystrup mellem klokken 14 og 17.De nye køreplaner for Letbanen kan ses på Midttrafik's web-side og i Rejseplanen.