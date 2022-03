640.000 passagerer fløj med norsk lavprisflyselskab i februar

Fredag 4. marts 2022 kl: 12:37

Af: Redaktionen I februar fjernede Norge og mange andre europæiske lande indrejseregler og andre tiltag og restriktioner forbundet med pandemien.- Februar er normalt en måned med lavere rejseaktivitet, men alligevel holder antallet af rejsende sig stabilt i forhold til januar. Vi er særligt glade for, at vores belægning er på over 81 procent. Da samfundet genåbnede, mærkede vi umiddelbart en øget efterspørgsel efter flyrejser. Vi kommer til at have et omfattende sommerprogram i år for at imødekomme efterspørgslen fra de mange, der vil ud at rejse, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.Norwegian havde 643.089 passagerer i februar i år mod 61374 i februar sidste år. Belægningsgraden var på 81,3 procent. I februar havde Norwegian i gennemsnit 44 fly i drift, og 99,8 procent af de planlagte flyvninger blev gennemført. Punktligheden var på 87,8 procent.I sommerprogrammet har Norwegian 38 destinationer på programmet, og Norwegian planlægger at have cirka 70 fly i drift. Norwegian oplyser, at bookingtallene for sommeren er positive, men luftfart generelt påvirkes af usikkerheden i Europa, uroen på finansmarkederne og høje oliepriser.