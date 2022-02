Ringsted-virksomhed blev den bedst sælgende for andet år i træk

Fredag 25. februar 2022 kl: 10:35

25 års erfaring med Iveco

Af: Redaktionen Nico Jørgensen (tv), Mickey Heidelbach, Jasmin Hodzic, Jan Marcher, Frank Hansen, Lars Østergaard, Jesper Jacobsen, Ole Trier og Gert Hansen.REA Erhvervsbiler, som udelukkende har med vare- og lastbiler at gøre, havde travlt i 2021. Så travlt, at virksomhedens salgsteam har leveret flere Iveco-erhvervsbiler over disken end nogen anden forhandler.- Vi er stolte af, at være ”bedst sælgende forhandler” igen i 2021. Vi har tydeligt kunne mærke en travlhed især hos vores kunder i byggebranchen og distributionsbranchen. Kunderne har efterlyst totalløsninger og det har vi kunne give dem, siger administrerende direktør af REA Erhvervsbiler, Gert Hansen.REA Erhvervsbiler har haft IVECO forhandling og serviceværksted fra starten og kan i år fejre 25 års jubilæum, hvilket flere i salgsteamet også kan prale af.- De rutinerede herrer bærer en stor del af læsset. De har været i gamet i rigtig mange år og har ikke fjernet foden fra speederen. Dertil har vi fået flere unge kræfter, som har suppleret salgsteamet til at blive en endnu stærkere enhed, siger Gert Hansen.REA Erhvervsbiler er repræsenteret på størstedelen af Sjælland med afdelinger i Roskilde, København, Slagelse og Næstved, hvor der foruden en salgsafdeling også er værksteder.- Uden vores værksteder har det ikke kunne lade sig gøre. Når der skal mange biler igennem på et år, så kræver det stor disciplin og logistikarbejde at få det hele til at spille, siger Gert Hansen.Samarbejdet mellem REA Erhvervsbiler og importøren er ifølge Håkan Jönsson, der er administrerende direktør for Iveco North Europe & Baltics, "ganske fortrinligt".- REA Erhvervsbiler har gjort et fantastisk stykke arbejde med Iveco i 2021. Vi har et godt samarbejde og en tæt dialog, hvor jeg sætter stor pris på det engagement, de yder, og det drive, der er i virksomheden, siger Håkan Jönsson videre.