Eoropæisk koncern skal levere ladeteknologi til amerikansk lastbil-koncern

Mandag 21. februar 2022 kl: 11:05

Af: Redaktionen De to koncerner har indgået et samarbejde, hvor Paccar-selskabet, Paccar Parts skal levere ABB-ladeløsninger op til 350 kW til servicering af Paccar-flådedrift i Nordamerika og Europa. Partnerskabet vil forbedre driftseffektivitet og bæredygtighed for Paccar's forhandlernetværk 2.265 steder over 100 lande.





- At kombinere ABB, der er en global virksomhed inden for elektrificering af bilflåder, med Paccar, der er en af de store producenter af mellemstore og tunge lastvogne, er et godt grundlag for et strategisk og bæredygtigt partnerskab, der vil fremskynde udvidelsen og udbredelsen af elektriske bilflåder og reducere kulstof- og støjemissionerne i transportsektoren, siger Frank Muehlon, der er president for ABB's E-mobility division.





ABB peger på, at store batterier, der er kraftige nok til Peterbilt-, Kenworth-, DAF CF Electric- og LF Electric--astbilsmodeller, typisk kræver on-demand hurtig opladning, når lastbilerne kortvarigt gør holdt på deres ruter. ABB's opladningssystemer kan hjælpe med at optimere flådeopladning med høj effekt ved hurtige opladningspauser eller med lavere effekt ved belastningsstyret opladning om natten til længere transportruter og levering på den sidste del af ruten ind i større byer.





