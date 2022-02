Producent af biodiesel kører selv på biodiesel

Tirsdag 15. februar 2022 kl: 11:35

Kort om Emmelev A/S’ to nye Scania R 590:

De to nye Scania R 590 sættevognstrækkere er ens bortset fra, at den ene er en traditionel bogie-trækker (6x2) og den anden er en twin-steer trækker (6x2/4). Årsagen til forskellen er primært chauffør-ønsker

Begge biler er udrustet med Scania's nye drivline med 16,4 liters V8-motor på 590 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 3.050 Nm. Motorerne er tilpasset kørsel på op til 100 procent ren biodiesel

Bilernes drivliner består derudover af den nye 14-trins Scania G33CM-gearkasse med henholdsvis range-/splitgear, integreret krybegear og overgear plus retarder, samt enkeltreduceret, forstærket bagtøj med 2,69:1

Begge trækkere er ADR- godkendt for kørsel med farligt gods. De er udrustet med Alcoa Alubright alu- fælge på alle tre aksler og er fabriksopbygget med drejeskammel, originale sideskørter

Den ene rækker er opbygget med en 540 liters og en 175 liter brændstoftank, mens den anden er opbygget med en enkelt tank på 650 liter

Førerhuset er højt placeret på chassiset med sovekabine og normal taghøjde. Af hensyn til chaufførkomfort og køresikkerhed er der fabriksmonteret en rækker komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder komplet sort læderinteriør, lyspakke med LED- forlygter, chaufførpakke Driver+, Infotainmentpakke med navigation og stort musikanlæg, klimapakke med fuldautomatisk temperaturkontrol og ekstra kabinevarmer

Om Emmelevs A/S:

Emmelev A/S er en foderstofvirksomhed, som siden 2002 også har været førende inden for produktion af biodiesel

Virksomheden har rødder tilbage til 1838, hvor den blev grundlagt som Emmelev Mølle af Maren og Adrian Johansen. De fik skabt en blomstrende møllevirksomhed, hvorefter svigersønnen Peter Simonsen overtog møllen. I dag drives virksomheden af sjette generation

Gennem de seneste 30-40 år er Emmelev blevet transformeret fra en landsbymølle til en moderne industrivirksomhed, der årligt producerer store mængder biodiesel, rapsolie, foderkager og glycerin af primært danskavlet raps

Når biodieslen er udvundet af rapsfrøene, bruges restproduktet, der udgør cirka to trediedele af den samlede mængde, til proteinholdige og GMO-frie foderkager til kreaturer og erstatter dermed importeret sojaskrå fra andre verdensdele

Emmelev beskæftiger ca. 50 medarbejdere og omsætter årligt for over 1 milliard kroner

Af: Redaktionen Emmelev A/S fik for nylig leveret to nye Scania R 590 sættevognstrækkere, der er godkendt til kørsel på op til 100 procent ren biodiesel. De to trækkere skal distribuere Emmelevs årlige produktion på op til 130.000 ton biodiesel, der eksempelvis anvendes til at blande i den traditionelle B7-diesel. Emmelevs biodiesel er produceret af dansk raps, der giver en CO2-reduktion på op til 72 procent i forhold til traditionel diesel.- Den hurtigste og billigste vej til markante CO2-reduktioner fra den tunge landevejstransport er de biobrændstoffer, som allerede nu er tilgængelige på markedet. Vores biodiesel er lokalt produceret, og med vores nye Scania R 590-trækkere kan vi fylde vores eget produkt direkte i brændstoftankene, siger medejer og direktør Morten Simonsen fra Emmelev A/S.- Det bliver dyrere for os at køre på vores egen biodiesel end på traditionel diesel, men vi skal i gang nu. Selv om biodieslen er fritaget for CO2-afgift, er den stadig omkring 2,50 kroner dyrere pr. liter end fossil diesel. Den økonomiske belastning kunne fjernes ved at droppe energiafgiften på den CO2-venlige biodiesel, hvorefter den ville være nogen konkurrencedygtig med traditionel ”sort” diesel. Indtil det sker, må vi desværre selv æde merudgiften, siger Morten Simonsen og fortsætter:- Med vores eget tankanlæg ude i gården kan brændstofkredsløbet i vores egen produktion og distribution ikke blive mere lokal. Det er vigtigt for os, at ikke kun vores produkter bidrager med lavere CO2-aftryk, men at vi også reducerer CO2-belastningen fra vores egen transport så meget som muligt.