Pilotpulje bliver forlænget til sommerferien

Mandag 14. februar 2022 kl: 10:28

Af: Redaktionen Corona-pandemien har haft store konsekvenser for piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører. For et år siden blev der etableret en pulje for blandt andet at hjælpe piloter til at være klar og have alle papirer i orden, når hverdagen bliver mere normal.S-Regeringen har besluttet at forlænge puljen indtil 30. juni 2022 med en ramme på 5 millioner kroner. Dermed forlænges hjælpen til de piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der har mistet deres job siden 11. marts 2020 på grund af covid-19.Med puljen kan man blandt andet få støtte til fornyelse af certifikater og helbredsgodkendelser op til 15.000 kroner pr. person. Der er også mulighed for at få støtte til transportudgifter. Det vil fortsat være Flyvebranchens Personale Union (FPU), der skal administrere ordningen. FPU har oplyst, at de i 2021 modtog omkring 1.000 ansøgninger til puljen og i alt udbetalte ca. 8,5 millioner kroner i støtte.FPU åbner for ansøgninger til den videreførte pulje tirsdag 1. marts.