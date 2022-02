Energiselskab fandt ny salgschef i egne rækker

Af: Redaktionen 57-årige Keld Østergaard kommer som ny salgschef til at få ansvaret for Sydsjælland og Lolland-Falster. Keld Østergaard kommer senest fra en stilling som salgschef hos YX Smøreolie.- Det er med stor begejstring, at jeg har sagt ja til jobbet i YX Erhverv, og jeg er spændt på yderligere at skulle styrke vores tilgang i den sydlige del af Sjælland. Det ligger i mit DNA at sætte kunden i centrum, og jeg ser frem til at arbejde med at sikre den gode oplevelse for både nuværende og potentielle kunder i YX Erhverv, siger han.Keld Østergaard har over 15 års erfaring fra olie- og transportbranchen, hvor det seneste halvandet år er foregået internt i koncernen og førhen hos et konkurrerende selskab.Keld Østergaard har siden oktober 2021 været hos både YX Smøreolie og YX Erhverv. Fra 1. januar vil han udelukkende være hos YX Erhverv.