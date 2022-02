Stål-firma ruller ud med fire-akslet lastbil med kran

Onsdag 2. februar 2022 kl: 11:27

Af: Redaktionen De to nye trækkere, som DS Stålkonstruktion A/S selv bygger op, er leveret med udstyr som Navigation, My Truck, DAB+ radio, lastindikator, 33 liters køleskab under køjeb, kaffemaskine samt elektrisk tagluge.Motoren er en 13-liters D13K step E og gearkassen er en Heavy duty I-Shift.Herudover er bilen udstyret med Volvo Dynamisk styring med personlig indstilling.Bilerne er solgt af Peter Dahl og leveret fra Volvo Truck Center Aalborg.