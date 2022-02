Januar var årstid for den nye lastbilgeneration fra Holland

Mandag 31. januar 2022 kl: 11:23

Bestilt for over et halvt år siden

Hydraulisk kraftudtag trækker generator

Godkendt til større totallængde

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Førerhuset på Aarstidernes nye DAF XG er mørkegrønt. Men det er ikke kun udenpå, at den nye DAF XG er mere grøn, for den er specificeret til at kunne køre på bæredygtigt HVO-brændstof med op til 90 procent CO2-reduktion i forhold til traditionel diesel. Trækkeren, der har en tankkapacitet, der giver en rækkevidde på over 4.500 kilometer, er også specificeret til at kunne trække kølemaskinen på den tilhørende nye Schmitz-køletrailer ved hjælp af strøm i stedet diesel.- Aarstiderne har valgt en markant grønnere løsning på deres nye DAF XG-vogntog, der skal distribuere økologiske varer rundt i Danmark. Samtidig har de valgt den første og foreløbig eneste lastbilmodel, der opfylder EU’s nye EU-direktiv 96/53 om forbedret aerodynamik, brændstoføkonomi, sikkerhed og chaufførkomfort, siger Carsten Lykke, der er indehaver af Lastbilmægleren i Hedensted og leverandør af det komplette vogntog.- Ved at opfylde kravene i EU-direktiv 96/53 må den nye DAF-lastbilgeneration være længere i kombination med standardtrailere og -påhængsvogne end tidligere, hvilket især kommer brændstoføkonomien og chaufførkomforten til gode, fremhæver han.Aarstiderne's nye DAF XG blev bestilt på DAF-fabrikken for over et halvt år siden umiddelbart efter lanceringen af DAF’s nye lastbilgeneration. På grund af den globale forsyningskrise og generelle komponentmangel i lastbilindustrien har den været længere undervejs end normalt for en DAF-levering, men den nåede alligevel at blive den første NGD (New Generation DAF), der er blevet indregistreret i Danmark.Danmarks første kundeleverede DAF XG skal køre i to-skift over hele Danmark mellem Aarstidernes forskellige lagre af to faste chauffører. Dermed kommer den til at køre over 200.000 kilometer om året. Bilen vil blive serviceret hos PM Lastvognsservice i Hedensted samt hos Nyscan Trucks i Køge, der begge er autoriserede DAF-servicepartnere. Den nye DAF XG erstatter i en veltjent DAF XF 440, som Carsten Lykke leverede i april 2015 og nu har taget i bytte for den nye XG’er. XF’eren har rundet ca. 1,5 millioner kilometer, men han er overbevist om, at der er mange flere kilometer i den hos en ny ejer.Som nævnt er det nye vogntog specificeret med fokus på grøn transport. Motoren på DAF XG’eren er udrustet med et særligt kraftudtag, der hydraulisk trækker en kraftig 380 V generator af typen Carrier Ecodrive under kørslen.- Elektriciteten bruges til at drive trailerens Carrier Vector 1550-kølemaskine uden brug af en traditionel dieselmotor. Den elektriske kølemaskine kan desuden tilkobles ekstern strømforsyning, når traileren holder stille for læsning eller losning, eller når den er parkeret med kølevarer natten over. Og går det helt galt, er kølemaskinen udrustet med en traditionel dieselmotor som back-up. Så bliver køletransport næppe mere grønt, forklarer Carsten Lykke.Aarstidernes nye DAF XG er som den første kundeleverede lastbil på det danske marked synet, godkendt og indregistreret i henhold til det nye EU-direktiv, der tillader længere vogntog, hvis lastbilen opfylder nogle skærpede krav til aerodynamik, brændstoføkonomi, sikkerhed og chaufførkomfort. Vogntoget skal samtidig kunne holde sig inden for en 12,5 meter venderadiusradius. Det gør DAFs nye XF, XG og XG+-modeller som de eneste på det europæiske lastbilmarked på trods af en 165 mm længere og mere aerodynamisk front, markant forbedret udsyn fra førerpladsen.- For XG og XG+-modellernes vedkommende er der også en 330 mm forlænget sovekabine, der er markant mere rummelig til gavn for chaufførkomforten, siger Carsten Lykke.