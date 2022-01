Transportvirksomheder får vejledning i tre månder

UDSTATIONERINGSREGLER:

Torsdag 27. januar 2022 kl: 11:09

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen har oplyst til Folketingets Transportudvalgt, at styrelsen på baggrund af tidligere gode erfaringer i en periode på tre måneder frem til og med 30. april vil vejlede i de nye regler for at sikre den bedst mulige overgang til de nye regler for både vognmænd og myndigheder.







I praksis vil det betyde at udenlandske virksomheder, der udstationerer chauffører i Danmark i ovenstående periode, ikke vil blive pålagt straf for overtrædelse af registreringspligten i det nye IMI-system såvel som kravet om aflønning efter dansk minimumstimesats, men i stedet blive vejledt i det kommende regelsæt.







Færdselsstyrelsen peger på, at hvis styrelsen eller politiet konstaterer, at en udenlandsk virksomhed gentagende gange overtræder reglerne under vejledningsperioden, vil virksomheden blive mødt med sanktioner i overensstemmelse med reglerne.







Interesserede kan se henvendelsen fra Danske Speditører her:







