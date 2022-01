Transportvirksomhed i Vendsyssel valgte tre-akslet bogietrækker

Fredag 21. januar 2022 kl: 11:08

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker er leveret med en 500 hk motor og I-Shift gearkasse med I-Roll.På udstyrssiden er den nye trækker leveret med Udsynspakke++ med eksempelvis komplet LED lys, ACC med adaptiv fartpilot, regnsensor, Work-remote, sporassistent, lastindikator, navigation, 33 L køleskab, ekstra førerhusisolering, kaffemaskine og de lux førerstol.Dertil kommer Volvo Connect med tjenesterne Positionering, Brændstof og miljø samt Chaufførtider.Med tjenesten ”Positionering” fås position og diverse chauffør- og lastbildata direkte på kortet. Desuden mulighed for ruteplanlægning og sporingsrapportTjenesten ”Brændstof og miljø” viser lastbilernes brændstofeffektivitet. Chaufføren kan oprettes til Volvo Connect app og se sin egen brændstofscore”Chaufførtider” hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne. Chaufføren kan oprettes til Volvo Connect app og se køre/hviletidsinfo.PK Logistik har desuden tegnet en Volvo Sølv-kontrakt, som sikrer, at drivlinereparationer er inkluderet. Herudover indeholder den forebyggende vedligeholdelse og en serviceplan, som kan bidrage til en bedre omkostningsstyring.Bilen, der er solgt af Peter Dahl er opbygget hos Volvo Truck Center Aalborg, og også leveret herfra.