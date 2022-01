Priserne for at køre med tog fastholdes

Tirsdag 18. januar 2022 kl: 21:48

Af: Redaktionen

Det samme billede tegner sig i den øvrige kollektive trafik, hvor taksterne holdes i ro i 2022. Der skete derfor ingen ændringer ved den årlige regulering af taksterne søndag den 16. januar.











- Vi har i de sidste år oplevet nedlukninger og restriktioner, hvor vi har haft fokus på at sikre vores kunder en tryg rejse. Forhåbentlig kan vi snart få en mere almindelig hverdag, og vi er klar til at byde velkommen blandt andet ved at holde priserne i ro og fortsat gøre det trygt at rejse, siger Charlotte Saltoft Kjærulff, kundechef i DSB.









Det er Trafikstyrelsen, der årligt fastsætter, hvor meget priserne gennemsnitligt må stige i den kollektive transport. Ændringerne sker i et samarbejde mellem landets togoperatører og trafikselskaber.









© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

De seneste år har været præget af store takstreformer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt over Storebælt. Reformerne har sikret en harmonisering på tværs af regionale forskelle ud fra et ønske om at gøre taksterne mere ensartede.