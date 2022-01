Den første af de nye lader vente på sig - leveringstiden blaffer i vinden

Mandag 17. januar 2022 kl: 12:03

Af: Redaktionen Blandt DAFs mest loyale kunder i Danmark er Dansk Biotransport A/S i Holstebro, der beskæftiger sig med handel og transport af alle former for træ-, bio- og affaldsprodukter, samt transport og speciallevering med blæsning af Leca-produkter.





Direktør og medejer af Dansk Biotransport A/S i Holstebro, Leo Andersen (tv.), giver håndslag med salgskonsulent Christian Lyngvig fra ESA Trucks i Kolding på yderligere to nye DAF XG. Bilen på billedet skulle have været den første XG leveret i Danmark til Dansk Biotransport, men er det desværre ikke...

















- Vi har en meget lang og stolt DAF-historik her i firmaet, for vi er meget glade for DAF. Faktisk består vores nuværende vognpark på knap 30 lastbiler af 80 procent DAF, og det har den nærmest gjort siden midten af 1970’erne, siger Leo Andersen, der er direktør og medejer af Dansk Biotransport.





Leo Andersen var da også den absolut første danske DAF-kunde, der skrev under på en ordrebekræftelse på en ny DAF XG. Det gjorde han ubeset i juni 2021 - få dage efter DAF's internationale præsentation af de nye DAF XF, XG og XG+-lastbiler. På det tidspunkt havde Leo Andersen ikke engang rørt ved eller kørt i den nye lastbilmodel, men hans tillid - baseret på sin mangeårige erfaring med DAFs produkter og organisation - fik ham ikke til at ryste på hånden.





Grænseløs irritation

- Det irriterer os grænseløst, at vi ikke kan opfylde vores løfte til Leo Andersen om at blive den absolut første danske kunde til at få leveret en DAF NGD (New Generation DAF), siger Rita Hansen, der er Marketing Manager hos DAF Trucks Danmark i Kolding.





- Hverken vi eller DAF-fabrikken i Holland er dog herre over den forsyningskrise og komponentmangel, der påvirker hele det danske og globale lastbilmarked. Vi kan dog love, at leveringen af Dansk Biotransports nye DAF XG vil blive behørigt fejret, når vi endelig kan overdrage nøglerne til den færdigopbyggede bil, siger Rita Hansen.





DAF's nye lastbilgeneration er som skabt til at løse Dansk Biotransports kørselsopgaver.





- Vi kører både med kran, kompressor, tip, walking floor med mere. Samtlige vores biler - trækkere såvel som lange chassiser - skal kunne klare sig selv ved aflæsning hos kunderne, så derfor er de alle udrustet med kraftudtag til at pumpe, blæse, krane eller tippe godset af, siger Leo Andersen.





Hvornår Dansk Biotransports nye DAF XG helt præcist kan leveres i Danmark, svæver fortsat lidt i det uvisse. Hvis alt går efter DAF-fabrikkens reviderede produktions- og leveringsplan, kan det ske om få uger. Det har dog ikke svækket Leo Andersens tillid til DAF's produkter og organisation. Han har allerede skrevet under på en ordrebekræftelse på yderligere to DAF XG til levering hurtigst muligt ...











