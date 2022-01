Medicinen kommer med lastbil med to drivliner

Af: Redaktionen Region Sjælland skal bruge den nye Scania P 320 B4x2 med efternavnet PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) til transport af blandt andet medicin, laboratorieprøver og andet medicinsk udstyr mellem Region Sjællands hospitaler i Køge og Roskilde.- Lige som resten af samfundet har Region Sjælland fokus på den grønne omstilling. Vi skal reducere CO2-udslippet, hvor det er muligt, og med vores nye Scania plugin-hybridlastbil kører vi de første kilometer på den rejse, siger Lars Wolthers, der er logistikchef i RS Transport, der hører under Region Sjællands afdeling for Indkøb, Produktion og Logistik.Lars Wolthers, der er ansvarlig for indkøbet af den nye Scania, forklarer, at logistikafdelingen råder over otte lastbiler over 3.500 kg samt lige så mange varebiler.- Vi kigger løbende på mulighederne for at gøre vores vognpark grønnere, og med den nye Scania plugin-hybridlastbil med en tilladt totalvægt på 18 tons er vi nu rykket op i det tunge segment, når vi taler grønne køretøjer, siger han.Scania P 320’eren er udrustet med en traditionel fem-cylindret dieselmotor på 320 hk, der er suppleret med en el-motor med en kontinuerlig maksimal effekt på 115 kW (topeffekt 130 kW) svarende til 156-176 hk. El-motoren får sin energi fra en batteripakke med tre Li-Ion-batterier med en samlet kapacitet på 90 kWh. Det giver en fuldelektrisk rækkevidde på op til 60 km under normale driftsforhold.- Lastbilen er beregnet til at køre på ren el i byerne og automatisk slå over på diesel på de længere stræk uden for byerne. På den måde får vi optimal rækkevidde, hvor vi udnytter elmotorens emissionsfri og næsten lydløse drift i byerne og kører på diesel på de lange stræk. Vi har desuden sikret os, at Scania’en kan køre på bæredygtigt HVO-brændstof (Hydrotreated Vegetable Oil) med 90 procent lavere CO2-udslip end traditionel diesel, hvis Region Sjælland beslutter sig for det, siger Lars Wolthers.Bilen skal i første omgang kun køre i ét-holds drift, hvor opladningen af batteripakken sker med såkaldt slow charging om natten. Slow charging er mere skånsomt for batterierne, der dermed opnår markant længere levetid. Selve opladningen til fuld kapacitet sker på op til fire timer, så lastbilen kan i princippet også indsættes i to-holds drift. Med fast charging (95 kW) vil batterierne kunne oplades på lidt over en halv time.Region Sjællands nye Scania P 320 PHEV er opbygget med en syv meter lang, isoleret kølekasse med en Carrier kølemaskine, der trækkes af lastbilens motorer under kørslen og kan tilsluttes ekstern strømforsyning, når lastbilen holder stille for læsning og losning. Bagerst er lastbilen forsynet med en 2,5 tons Zepro læssebagsmæk.- Vi forventer i første omgang at køre ca. 40.000 kilometer om året med den nye plugin-hybridlastbil. Vi er faktisk overbevist om, at plugin-teknologien er den helt rigtige til vores kørselsopgaver, så vi har allerede bestilt en Scania plugin-hybridlastbil mere efter helt samme opskrift, siger Lars Wolthers.