Glædelig jul

Fredag 24. december 2021 kl: 13:28

Af: Redaktionen Nye udfordringer. Det får mig til at tænke på sommeren 1994, hvor jeg kørte et par læs svinekød til en modtager i Warszawa. Det var et nyt firma, der havde specialiseret sig i leverancer af kød - ensartet kød - som det, danske landmænd og slagterier var og er ganske gode til at levere.





Efter anden tur, hvor transporten var blevet afsluttet helt ude østpå tæt på grænsen til Hviderusland, hvor belysningen var sparsom og betalingen for kødet skete med stakkevis af zloty, inviterede indehaverne på kaffe på deres kontor midt i den polske hovedstad. Her var fred og ro - og tid til at snakke om stort og småt.





Vi kom ind på, hvordan det var at drive virksomhed i Polen. De fortalte, at når de nogle gange rettede blikkede mod vest og så, hvor velstående landene i Vesteuropa var, sukkede de og tænkte, at det var helt uopnåeligt - og elendigt at være i Polen.





Men hvis de så vendte blikket mod øst, så det, at det hele jo kunne være meget værre - og de fik troen på fremtiden igen.





Med disse ord ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår med tro på, at fremtiden åbner for nye muligheder.









