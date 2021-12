DSB’s nye el-lokomotiver giver fordele for passagerer og klima

Mandag 13. december 2021 kl: 12:00

Af: Redaktionen

De nye el-lokomotiver kan køre op til 200 km i timen, og det giver på sigt en kortere rejsetid. Både passagerer og togpersonale kan nye godt af det markant lavere støjniveau.

- De nye lokomotiver kan køre 200 km i timen, så når vi får sat vogne på, der også er godkendt til den hastighed, så kan vi spare endnu mere tid i fremtiden, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov





En anden vigtig fordel ved de nye el-drevne lokomotiver er den positive indvirkning på miljø og klima.

- Det er et meget stort vendepunkt. De her ME-lokomotiver har tjent os godt i mange år, men når vi siger farvel til dem, så er vi også med til at lette trykket på miljøet og den dagsorden, som mange har taget til sig også politisk, siger han.





Farvel til partikelforurening

De nye el-lokomotiver er også et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Det skyldes, at de nu pensionerede diesellokomotiver indtil i lørdags udsendte en betydelig mængde af sundhedsskadelige partikler på de sjællandske regionaltogstrækninger. I fremtiden skal lokomotiverne køre i det nordlige Sverige hos et privat skovfirma.





- De kommer til at køre som godstrafik i Norge og Sverige på strækninger, der endnu ikke er elektrificeret, men de har langt bedre filtre og udleder langt mindre co2 end de tog, de erstatter. Så samlet set er det en god investering for miljøet, konstaterer Tony Bispeskov, informationschef i DSB.