Bredt flertal står bag kompensationer til erhvervslivet

Fredag 10. december 2021 kl: 10:27

Kilde: DR

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Det betyder, at de virksomheder, der fra fredag den 10. december bliver ramt af en ny nedlukning af nattelivet, får adgang til fuld kompensation for faste omkostninger. Derudover bliver der drøftet lønkompensation til de nedlukkede virksomhederHidtil har kravet for kompensation været et omsætningstab på 45 procent. Den grænse er aftalepartierne nu blevet enige om at sætte ned til 30 procent gældende fra den 1. december.Tidligere var kravet om dokumentation for omsætningsfald i to måneder for at få del i kompensationen. Nu kan der søges kompensation på baggrund af et omsætningsfald alene i december måned.Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører bliver også genåbnet. Her er der ligeledes krav om en omsætningsnedgang på 30 procent for at gøre brug af den ordning.For virksomheder, der leverer til den lokale julefrokost, er der også kompensation at hente fra en særlig pulje.I alt er der tale om en hjælpepakke til 2,4 milliarder kroner.