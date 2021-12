Bro over Ribe Å skal leve længere

Fredag 3. december 2021 kl: 11:57

Af: Redaktionen I løbet af december og januar vil der blive udført geotekniske undersøgelser ved broen, så det forberedende arbejde er klart, inden selve renoveringen af broen går i gang. Det kommer til at betyde, at et spor spærres på den eksisterende bro over to weekender, og store maskiner vil være synlige i området.Arbejderne på selve broen på Ringvejen i Ribe vil blive udført hen over sommeren næste år og vil strække sig over en periode på tre-fire måneder. I den periode vil trafikken blive omlagt til en midlertidig vej, der allerede er etableret på stedet.- Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge og projektere vedligeholdelsesarbejdet på broen. Som det skarpe øje vil bemærke, mangler vi en bro over Ribe Å på den midlertidige vej, siger Mike Boesen, der er senior projektleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for projektet i Ribe.- Men vi er så heldige, at Forsvaret igen vil udlåne et sæt militærbroer. Vi forventer, at militærbroerne vil være udlagt over åen i perioden maj - november 2022, siger han.Ingeniørregimentet fra Skive Kaserne udlånte tilbage i 2019 militærbroer til Vejdirektoratet, da planen på det tidspunkt var at bygge en ny klapbro over Ribe Å. Siden er den plan ændret, og det er besluttet, at forstærke og levetidsforlænge den eksisterende bro.- Lige nu er det personel, der skal opsætte militærbroerne, på mission i udlandet, men så snart de er retur på dansk jord, kommer de til Ribe. Takket være det gode samarbejde med Forsvaret, kan vi disponere over broerne i et halvt år i 2022, og i den periode kan vi sagtens nå at udføre arbejdet på den eksisterende bro, siger Mike Boesen.