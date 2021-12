Ukrainsk lastbilchauffør kørte med en promille på over to

Onsdag 1. december 2021 kl: 11:27

Virkningen af alkohol afhænger af, hvor høj alkoholkoncentrationen i blodet er.

Allerede op mod 0,5 promille føler man sig oftest let påvirket, især hvis det er længere tid siden, at man sidst har drukket alkohol

Mellem 1 og 2 promille bliver de fleste tydeligt påvirkede og kan blive trætte og sløve

Ved en promille på 1 kan man få mindre kontrol med sine bevægelser og balance

Ved ca. 1,5 promille får man ofte problemer med hukommelsen

Ved en promille på 2 er der risiko for, at man mister bevidstheden. Det er også ret almindeligt, at man kaster op

Ved meget høj promille kan åndedrætscenteret i hjernen lammes

En promille over 3 kan være dødelig.

Af: Redaktionen Ifølge politiet kom hverken føreren af personbilen eller hesten i traileren til skade ved påkørslen.På grund af den ukrainske chaufførs promille på over to var det tirsdag aften ikke muligt for politiet at afhøre ham.Vi har her på transportnyhederne.dk tjekket på Sundhed.dk, hvordan alkohol påvirker kroppen?På Sundhed.dk kan man læse følgende: