Vognmand i Næstved får to nye opbygninger med kran og lad

Torsdag 25. november 2021 kl: 10:24

Af: Redaktionen Lastbilerne - to fire-akslede Scania R 520 B8X4*4NB - er opbygget med en 30 tm Hiab-kran af typen Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD, der med sine fem hydrauliske udskud kan række 15,1 meter ud. Kranerne, der er monteret bag førerhusene, har CombiDrive 3-radiostyring.På begge opbygninger er der også monteret et Sawo-wirehejs af typen CLF432S-3W, der har en optrækskapacitet på 28 tons.Til opbygningerne hører et Nopa CPL320 containerlad med surringskroge under ladrammen i hver side.Sammen med opbygningerne har Sawo leveret en Kinshofer pallegaffel samt en sandgrab af typen 602U på 500 liter.