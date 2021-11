Søfolk bor oftest i yderområder

ANALYSE FRA REDERIORGANISATION:

Fredag 12. november 2021 kl: 21:00

Kommuner med flest søfolk per indbygger:

Ærø Fanø Svendborg Lolland Bornholm Guldborgsund Frederikshavn Langeland Faaborg-Midtfyn Hjørring

Kommuner med flest søfolk i alt:

Svendborg København Guldborgsund Lolland Esbjerg Frederikshavn Aalborg Bornholm Odense Hjørring

Af: Redaktionen Hvis man stopper 10 tilfældige mennesker på gaden, vil sandsynligheden være langt større for at møde en søfarende på Ærø eller Fanø end i Aarhus eller København.De to øer topper listen over danske kommuner med flest søfolk pr. indbygger, og de ti første kommuner på listen udgøres af land- eller yderkommuner.- De søfarende er vellønnede og er med deres bosætning i yderområderne med til at holde hjulene i gang uden for de større byer. Når de først er hjemme, er de hjemme i længere perioder og er derfor ikke afhængige af at være tæt på en arbejdsplads, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Svendborg kommune er et af de områder, hvor der bor mange søfolk. Kommunen kommer ind på en tredjeplads i forhold til indbyggertallet, men ligger på førsteplads, når man ser på det totale antal søfolk i kommunerne.Kigger man endnu bredere på branchen og medtager alle, der arbejder i den maritime industri, er 14 procent af årsværkene i Svendborg tilknyttet det maritime. Det viser en anden analyse om Maritime Højborge, som Danske Rederier er medforfatter til.- Svendborg er og bliver en maritim højborg. Det er lige før, at der kommer havvand ud af hanerne i byen, og de maritime erhverv generer 10 procent af byens omsætning. Derfor er det heller ikke overraskende, at mange søfolk gerne vil bo netop her, siger Jacob K. Clasen.Rederikontorene er langt overvejende placeret i Hovedstadsområdet, hvor de fleste landansatte i rederierne arbejder.Interesserede kan læse Danske Rederiers analyse om søfolkenes bosætning her:https://www.danishshipping.dk/analyse/download/Basic_Model_Linkarea_Link/1403/de-danske-soefolk-bor-uden-for-de-store-byer.pdf