Politiet advarer mod at bruge kreditkort i pirattaxier

Fredag 12. november 2021 kl: 08:20

Af: Redaktionen - Vi vil kraftigt opfordre til, at man ikke benytter sig af pirattaxier, som både er ulovlige og - som vi har set på det seneste - indebærer en risiko for, at man får sit kreditkort stjålet, siger politikommissær Nicklas Poulsen, der leder tyverisektionen hos Københavns Politi.Nicklas Poulsen peger på, at det først og fremmest er unge mænd i alderen 18-35 år, der efter en tur i byen har taget en pirattaxi hjem fra den indre by eller Nørrebro.Efter endt tur skal de betale med kreditkort på en dankortterminal i bilen, og når de forsøger at betale, bliver deres kode afluret og transaktionen slår fejl. Herefter skabes der forvirring fra den eller de gerningsmænd, der sidder i bilen, og den forurettede får stjålet sit kreditkort.De forurettede vågner typisk op næste dag til en besked om, at deres kreditkort er misbrugt - ofte for ret store beløb.- Det er især gået ud over unge mænd, der har været berusede efter en bytur. De er måske fristet af et billigt lift hjem med en pirattaxi, men det kan hurtigt gå hen og blive en meget dyr tur, siger Nicklas Poulsen, som derfor kommer med følgende opfordring:- Hvis du skal hjem fra en bytur, så tag en autoriseret taxa, benyt offentlig transport eller lav en aftale med en ven eller et familiemedlem, som kan hente dig.Københavns Politi er i gang med at efterforske sagerne.