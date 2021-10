De tunge transporter får adgang til nyt truckanlæg

Mandag 25. oktober 2021 kl: 19:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos Circle K ser man også frem til, at det nye truckanlæg vil gøre noget godt for klimaet, idet man ser flydende brændstoffer som en del af den fremtidige løsning på den tunge transport. Derfor skal anlægget også ses som en investering, der skal bidrage med fortrængningen af CO2 i fremtiden.- Selvom flere af de store lastbilsfabrikanter satser på el og brændselsceller, er investeringen indenfor flydende brændstoffer fremtidssikret, da diesel og HVO-diesel stadig vil spille en stor rolle i mange år fremover, siger Kresten Nordborg Jensen, der er Senior Manager hos Circle K.Han fremhæver også, at Power-to-X kunne anvendes til at fremstille brændstof til brændselsceller og dermed effektivt kunne bidrage med fortrængning af CO2 i fremtidens tunge transport.