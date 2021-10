En-bilsvognmand lægger vægt på det enkle og afdæmpede

Fredag 22. oktober 2021 kl: 15:31

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det seneste og største stykke værktøj, vognmanden fra Aalborg har taget fat, er en meget enkel tre-akslet Scania R530, som han fik leveret efter sommerferien af Stiholt's markedschef Jens Holger Pedersen i Aalborg.Det er Henrik Olsens tredje nye Scania på de 19 år, der er gået, siden han efter godt 10 år som chauffør skiftede lønmodtagerjobbet ud med en tilværelse som selvstændig.- Jeg kører fast med min egen tre-akslede gardintrailer for en jysk kunde med blandt andet armeringsjern og stålvarer til byggepladser over det meste af Danmark. Med retur har jeg stykgods for forskellige speditører, og det trives jeg rigtig godt med, siger Henrik Olsen.Han trives også rigtig godt med sin nye Scania, som efter hans mening er den bedste bil, han nogensinde har haft. Efter godt et par måneders kørsel og knap 20.000 kilometer på tælleren kan han konstatere, at den nye 530’er ser ud til at køre langt på literen. Vogntogsvægten ligger for det meste på 40-45 ton på udturen og noget mindre på hjemturen. Det giver en meget afslappet kørsel, hvor han cruiser stille og roligt afsted med 85 km/t på motorvejen, som V8’eren holder fast i med omkring 825 o/min. i overgearet.- Der skal ikke meget til, før Opticruisen skifter ned fra overgearet til 12. gear. Det generer dog ikke, for skiftet sker så blødt, at det ikke kan mærkes, men kun høres. Den nye gearkasse er bare fremragende, og den har helt sikkert en del af æren for det lave dieselforbrug, mener vognmanden.Bilen er leveret helt standard fra fabrikken med fabriksmalet førerhus og chassis samt stort set alle krydser på udstyrslisten. Opbygningen er lavet af Stiholt i Aalborg, mens Klarup Autolakering har malet fælgene samt forskellige småting efter opbygningen.MIDO Skilte i Aalborg har monteret skrift, og Fix Autopolstring i Hedensted lige har givet himlen i førerhuset en tur.