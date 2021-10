Tog-operatør udvider kapaciteten mod Sydsverige og Europa

Fredag 22. oktober 2021 kl: 11:07

Af: Redaktionen CargoNet oplyser, at selskabet har oplevet stor efterspørgsel efter godstransport på bane med en betydelig vækst på strækningen mellem Oslo og Skåne i løbet af 2021. Den stigende efterspørgsel baserer sig blandt andet på gode afgangs- og transporttider, punktlighed - og chaufførmanglen i Europa.- Vi oplever en stigende interesse for ar bruge tog til transport ind og ud af landet. Vi ser derfor frem til at videreudvikle vores tilbud »Scandinavian Rail Express«, siger Carl Fredrik Karlsen, der er konstitueret administrerende direktør i CargoNet.- Gennem øget kapacitet gør vi det lettere for vores kunder at vælge miljøvenlige transporter ti og fra kontinentet, siger han videre.CargoNet's udvidelsen af kapaciteten på forbindelsen betyder, at omkring 7.700 vejtransporter kan flyttes til jernbanen. Togløsningen vil kunne give en CO2-reduktion på 6.200 ton årligt.En af brugerne af togforbindelsen er norske Bring. Her er man tilfreds med, at Cargo Net øger kapaciteten.- Vi var sammen med flere af vores store og vigtige kunder med i projektet fra start, og togløsningen har spilt en vigtig rolle i vores produktion til Tyskland, Polen samt Sydsverige, siger administrerende direktør Stein Børre Johnsen i Bring Intermodal.- Vi sætter stor pris på, at CargoNet øger frekvensen til Skåne. Brug af toget over en længere strækninger er en stor bidragyder til vores grønne omstilling. Dertil kommer, at det har fungeret svært godt i vores logistik, siger han videre.