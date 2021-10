Polsk vognmand måtte lade sin lastbil stå i Danmark

Torsdag 21. oktober 2021 kl: 12:08

Af: Redaktionen Den polske lastbil vækkede en politipatruljes opmærksomhed ved at foretage gentagne overhalinger af andre lastbiler. En hastighedsmåling viste en mindste hastighed på 92 km/t og udløste derfor yderligere kontrol, da lastbiler højst må køre 80 km/t og deres hastighedsbegrænser maksimalt må være indstillet til 90 km/t.









En teknisk undersøgelse af lastbilen viste, at der var foretaget manipulation af lastbilens takograf, som anvendes til at optegne og lagre oplysninger om chaufførens køre- og hviletider. Manipulationen medførte blandt andet, at lastbilen var i stand til at køre med en højere hastighed, end tilladt.













Den polske vognmand erkendt forholdene, men kunne ikke betale den krævede betaling af bøde og sikkerhedsstillelse på omkring 70.000 kroner. Derfor tilbageholdte politiet hans lastbil. Den ukrainske chaufførs skæbne afgøres først senere ved et retsmøde, hvor der ud over en bøde også vil blive nedlagt påstand om ubetinget førerretsfrakendelse.



Kontrollen viste også, at lastbilens ukrainske chaufføren havde gemt en kraftig magnet, som kan bruges på ældre takografsystemer til at sætte både hastighedsbegrænseren og registrering af køretid ud af drift.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.