Norsk flyselskab fjerne krav om mundbind i Skandinavien

Torsdag 14. oktober 2021 kl: 19:36

Af: Redaktionen Efter anbefaling fra EASA, EU’s luftfartssikkerhedsagentur, indførte Norwegian krav om brug af mundbind om bord 17. juni 2020. Med baggrund i dagens smittesituation og stadig færre restriktioner bortfalder nu kravet om mundbind på flyvninger i og mellem de skandinaviske lande.Norwegian fremhæver, at selskabet har ønsket at opretholde kravet i så kort en periode som mulig, men alligevel så længe som nødvendigt. Passagerer, der fortsat ønsker at bruge mundbind, kan stadig gøre det.Fortsat krav om mundbind udenfor SkandinavienNorwegian opretholder kravet om mundbind ombord på flyvninger til øvrige europæiske destinationer, fordi smittesituationen i landene i Europa er varierende. I oktober flyver Norwegian 159 inden- og udenrigsruter til destinationer i Europa.Passagerer bør være opmærksomme på, at der fortsat er krav om mundbind i de fleste nordiske og europæiske lufthavne. Derudover er det sådan, at rejser med mellemlanding, hvor første del af rejsen foregår i eller mellem Danmark, Sverige og Norge og anden del af rejsen går ud af området, skal passageren alene bære mundbind på den del af rejsen, der går ud af området. Passagererne opfordres til at sætte sig ind i gældende regler.