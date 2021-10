10.000 iværksætterselskaber er i fare for tvangslukning

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 13:39

Af: Redaktionen Grunden til, at alle iværksætterselskaber skal opløses, skyldes, at Folketinget i april 2019 foretog en ændring i Selskabsloven. Lovændringen betød, at alle eksisterende iværksætterselskaber enten skulle omdannes til et anpartsselskab (ApS) eller opløses senest fredag 15. oktober 2021.I 2019 var der registreret ca. 40.000 IVS’ere i Danmark, og siden har ca. 75 procent enten omregistreret sig eller opløst selskabet.Selv om der for ca. et halvt år siden eksisterede omkring 22.000 iværksætterselskaber, og bunken således er nedbragt betydeligt, efterlyser fagdirektør for Selskab i Skattestyrelsen Kenneth Joensen handling fra de tilbageværende.- Det er selvfølgelig dejligt, at antallet af nuværende iværksætterselskaber er halveret det seneste halve års tid, men det ville være rigtig godt, hvis endnu flere nåede det inden fristen fredag. I yderste konsekvens risikerer et selskab tvangsopløsning, siger han.Hvis iværksætterselskaberne vil opløse sig selv på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, kræver det først en erklæring fra Skattestyrelsen om, at selskabet ikke har gæld til skatteforvaltningen. Iværksætterselskaber skal også have angivet og betalt både moms og A-skat for at få den såkaldte paragraf 216-erklæring, der kræves.- De sidste iværksætterselskaber har til og med fredag 15. oktober, og jeg vil klart opfordre til - hvis man overvejer en opløsning - at man hurtigt kontakter os for at få en erklæring om, at selskabet er gældfrie til skatteforvaltningen, siger Kenneth Joensen.