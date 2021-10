Opdatering af billet-app skal gøre det enklere at rejse - for alle

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 11:43

Af: Redaktionen På app'en DOT Billetter kan man købe billetter til busser og tog på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. I øjeblikket bliver en opdatering testet blandt de kunder, der har mest brug for de nye muligheder.Den re-designede app har fået en ny forside. Her er en overskuelig hovedmenu, tydeligere kontraster i det grafiske, mulighed for at forstørre al tekst med minimum 200 procent samt mulighed for at vælge at få indholdet læst op. For dem, der har en iOS-telefon (iPhone), findes tjenesten ”show numbers”, hvilket kort fortalt betyder, at du via stemmen kan ”klikke” på knapper ud fra de numre, de tildeles.Det er deltagere i DSB’s Handicap-panel og Movias Tilgængelighedsforum, der er med til at gennemføre brugertests og derved give feedback på den re-designede DOT Billetter app. DOT forventer at gennemføre disse test i løbet af fjerde kvartal 2021 og derefter opdatere appen i første halvår 2022.