55.000 elever 2. klasse får refleksveste

Søndag 10. oktober 2021 kl: 20:28

Bliv bag ved lastbilen, når den kommer først til et kryds

Bliv foran lastbilen, når cyklisten kommer først til et kryds

Bliv væk fra lastbilens højre forhjul

Mandag 11. oktober: Kickoff i Aarhus.

Tirsdag 12. oktober: Nr. Søby ved Højslev

Onsdag 13. oktober: Værløse

Torsdag 14. oktober: Tåsinge

Fredag 15. oktober: Haderslev

Af: Redaktionen Sammen med vestene får eleverne også undervisningsmateriale, som kan bruges til trafiksikkerhedsundervisning. Det er bogen Brumbassen i trafikken, der handler om lastbiler samt trafikkultur og -sikkerhed. Det er en gave til de yngste trafikanter, og de skoler, som ikke er med, kan gratis downloade materialet på www.lastbilkaravanen.dk.- Lastbiler transporterer i dag langt størstedelen af alle varer i Danmark, og i ITD føler vi som brancheorganisation for den danske vejgodstransport et særligt ansvar for at hjælpe med at holde fokus på trafiksikkerhed, fordi det redder liv. Vi har skabt et univers, hvor vi gennem sang og leg får sikkerhed og lastbiler på skoleskemaet. Resultatet skulle gerne være en større tryghed, når de færdes i trafikken. Og vi håber på, at eleverne får gode vaner fra starten, når de færdes i trafikken sammen med mor og far. ITD håber også på, at skolerne og forældrene vil minde eleverne om at bruge vestene, så de er mere synlige i trafikken, siger Malene Vitus, der er projektleder på Lastbilkaravanen.Mere trafiksikkerhed til de mindste skoleelever Det er andet år, at Lastbilkaravanen uddeler refleksveste til alle elever i 2. klasse i landets folkeskoler. Det samme gjorde kampagnen sidste år. Inden Covid-19 besøgte Lastbilkaravanen hvert år 3.000 elever i 0.-2. klasse i kampagneugen, hvor de lærte om trafiksikkerhed og lastbiler. Det kan Lastbilkaravanen ikke nu, men emnet er trods corona lige så vigtigt. Derfor kører Lastbilkaravanen også i år, for fokus på trafiksikkerhed er med til at redde liv.Kampagnens tre vigtige budskaber Udover at sende 55.000 refleksveste samt undervisningsmateriale ud til eleverne, er der også fem udvalgte skoler, som får besøg af Lastbilkaravanen. Her bliver eleverne i indskolingen blandt andet undervist i de tre vigtige huskeregler:Lastbilkaravanen besøger følgende steder i løbet af uge 41: