Forskningspris gik til specialkonsulent

Mandag 4. oktober 2021 kl: 22:00

Af: Redaktionen Niklas Christoffer Petersen modtog prisen - RA’s Støttefonds Forskningspris 2021 - på baggrund af sin Ph.D-afhandling "Multi-model bus arrival prediction with intelligent handling of uncertainties (DTU, Januar 2021)".Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA’s Støttefond) blev stiftet i 1998 af midler opsparet af rutebilvognmænd og har blandt andet til formål, at ”...yde støtte herunder rejselegater til forsknings- og uddannelsesprojekter af betydning for udviklingen af den kollektive trafik.”Forskningsprisen hædrer akademiske arbejde og forskningsarbejde indenfor kollektiv bustrafik, herunder f.eks. teknik, planlægning, organisation, økonomi, arbejdsforhold eller sikkerhed. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Kollektiv Trafik Konferencen (Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomiske Forening), der finder sted hvert år i starten af oktober.