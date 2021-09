Nu begynder højsæsonen for hjortepåkørsler

VEJHJÆLP ADVARER:

Tirsdag 28. september 2021 kl: 11:14

Af: Redaktionen - Vi ser det hvert år. Når efteråret kommer, stiger antallet af assistancer til bilister, der har påkørt et dyr. Vi anbefaler, at man i den kommende tid er ekstra opmærksom i grønne områder, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

I efterårsmånederne, hvor dagene bliver korte og mørke, krydser hjortene ofte veje i skumringstimerne morgen og aften, hvor der også er trafik på vejene.







Sæt farten ned

Stationsleder for SOS Dansk Autohjælp i Nordsjælland, Per S. Henriksen, har registreret de første tilfælde, hvor en bilist har ramt en krydsende hjort.







Per S. Henriksen opfordrer derfor til, at man sætter farten ned på strækninger med skov og mark og minder om, at høj fart og glatte veje kan være med til at forværre skaden ved en påkørsel.







Sidste år registrerede Dyrenes Beskyttede registrerede flest påkørte hjorte i Aalborg kommune. SOS Dansk Autohjælps stationsleder i Nordjylland, Lasse Simonsen, nikker genkendende til, at risikoen for at ramme en hjort lige nu stiger.







- Vi oplever desværre, at risikoen for at ramme en hjort ikke er begrænset til skovområder. Dyrene kan også finde på at bevæge sig ud på motorvejen, hvor det kan gå rigtig galt, hvis man kører ind i dem, siger Lasse Simonsen.







Typiske skader

Når bilister rammer hjorte, er det typisk køler, lygter, kofanger og skærme, der tager skade. Selvom skaden ser overfladisk ud, er det en god ide at kontakte vejhjælpen.







- Hvis man kører videre med en skadet køler, kan man komme til at ødelægge motoren. Og kører man i el- eller hybridbil er det også en god ide lige at få tjekket, om bilen kan køre videre, siger Lasse Simonsen.









Sæt farten ned og vær opmærksom

Stol ikke blindt på skiltningen - dyrene kan også komme andre steder end på strækninger med advarsler

Hold øje med refleksioner fra dyreøjne i mørket

Har man set én hjort, kan man regne med, at der kan komme flere

Hvis uheldet er ude og har man ramt et dyr, skal man ringe 1812 (Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral). Hvis det sårede dyr flygtet, så afmærk stedet, så der er mulighed for at opspore dyret





Hvis bilen har taget skade kan man kontakte alarmcentralen eller et vejhjælspfirma.

