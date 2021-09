Busserne i Odense åbner dørene for cykler hele døgnet

Tirsdag 28. september 2021 kl: 10:47

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De fynske buskunder har med visse tidsmæssige undtagelser kunnet tage deres cykel med i bussen i de seneste knap fem år, hvilket de har været meget tilfredse med. Nu har FynBus fjernet de tidsmæssige undtagelser, der var i Odense, så man gratis kan tage sin cykel med i bybusserne i Odense hele døgnetMuligheden for at man kan tage sin cykel med i busserne startede som et et-årigt forsøg i november 2016. Forsøget viste, at buskunderne på Fyn var meget glade for at have muligheden for at kombinere cykelturen med en busrejse.Over de seneste fem år har FynBus i dialog med busselskaberne og deres chauffører justeret cykel-tilbuddet, så det er blevet mere fordelagtigt for kunderne. Sidste gang cykel-tilbuddet blev justeret var i juni sidste år, hvor spærretiden i de regionale ruter og bybusserne i Svendborg blev fjernet.Nu er de sidste restriktioner fjernet, og det betyder, at man hele døgnet gratis kan tage din cykel med i bybusserne i Odense og Svendborg samt i de regionale ruter. Man kan fortsat ikke tage sin cykel med i lokal- og uddannelsesbusserne, samt i bybusserne i Middelfart og Nyborg.Der er højst plads til to cykler i hver bus på samme tid Der er ikke ændret på, hvor mange cykler der er plads til i bussen. Der kan stadig højst være to cykler - eller én kørestol, én rollator eller én barnevogn.Den passager, som er steget på først, har fortrinsretten.Interesserede kan se rejsereglerne for cykler i FynBusserne