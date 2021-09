Vognmandsorganisation glæder sig over udsat lovændring om kontrol af arbejdstid

Af: Redaktionen Lovforslaget bliver ifølge Transportministeriet udskudt til fremsættelse i januar eller februar næste år, fordi EU-Kommissionen efter en dialog med den danske regering forventes at anerkende, at Danmark kan fortsætte med at lade arbejdsmarkedets parter stå for kontrollen af arbejdstidsreglerne.S-Regeringen vil gå i nærmere dialog med FH og DA om den konkrete udformning af lov om arbejdstid.- Der har været stor usikkerhed om konsekvenserne for vognmandsvirksomhederne og deres chauffører af det ret drastiske skifte i kontrollen fra arbejdsmarkedets parter og over til myndighederne, og det er meget glædeligt, at nu har vist sig ikke at være nødvendigt, siger Erik Østergaard, der er direktør i DTL.Han roser samtidig transportminister Benny Engelbrecht (S) og embedsværket for at lytte til branchens reelle bekymringer.- Det er stærkt, at den danske arbejdsmarkedsmodel på denne måde respekteres af EU-Kommissionen, og at der nu i ro og mag kan findes en god, praktisk løsning mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i Danmark, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi ser i øvrigt frem til, at der holdes fast i den risikobaserede kontrol, der målrettes de virksomheder, som har alvorlige eller gentagne overtrædelser af køre-/hviletidsreglerne, og at vi undgår dobbeltstraf.