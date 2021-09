Rederi vil sejle lastbiler, passagerer og personbiler over Kattegat med to el-færger

Mandag 20. september 2021 kl: 16:40

Stort for Frederikshavn og for Danmark



Fakta om Stena Elektra:

To fossilfrie RoPax færger

Rute: Frederikshavn - Göteborg

Indsættelse på ruten senest i 2030

Batteridrevet med kapacitet på cirka 60-70 MWh med opladning i havn

Landinfrastruktur: Behov for HVSC på omkring 30-40 MW

Overfartstid: 3 timer med en times turnaround/opladningstid

Længde: Omkring 200 meter

Fragt- og bilkapacitet: Omkring 3.000 lanemeter

Passagerkapacitet: 1.000-1.500 passagerer

Af: Redaktionen - Vores ambition er at lede udviklingen mod fossilfri søfart og bæredygtig transport til søs. Stena Line har bundet Danmark og Sverige sammen på tværs af Kattegat siden 1963, så i dag er en helt særlig dag. At vi i dag kan tage denne for os så historiske rute og føre den længst muligt ind i fremtiden med forpligtigelsen til to Stena Elektra-færger gør mig ekstra stolt, sagde Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line.Stena Line vil reducere rederiets samlede CO2-emissioner med 30 procent inden 2030. Og de nye Stena Elektra-færger har en central position på ruten dertil.Men færgerne gør det ikke alene. For at realisere projektet, der skaber en fossilfri forbindelse mellem Frederikshavn og Göteborg, er der brug for politisk opbakning, de rette rammebetingelser samt ikke mindst partnerskaber på tværs af transportbranchen. I den forbindelse forpligter Frederikshavn Havn som samarbejdspartner sig til sikre den nødvendige infrastruktur i havnen og i baglandet.- Frederikshavn Havn deler de høje og grønne ambitioner for færgetransporten, som muliggør projektet. Ligeledes viser byens virksomheder og DNA en unik evne til forandring, som også gør sig gældende for den grønne omstilling. At vi over tid gør os uafhængige af fossile brændstoffer på ruten Frederikshavn- Göteborg er ikke blot et positivt skridt for os, men for hele Kattegatregionen, siger Mikkel Seedorff Sørensen, der er administrerende direktør for Frederikshavn Havn.Færgerne bliver verdens første fossilfrie ro/pax-skibe i denne størrelse og vil måle omkring 200 meter med omkring 3.000 lanemeter kapacitet til biler og lastbiler samt plads til over 1.000 passagerer.Stena Lines vej mod 100 procent el-færger har blandt andet rødder i rederiets investering i 2018 i batterihybriddrift på »Stena Jutlandica«, der også sejler på ruten og i alt sænker CO2-udledningen med 1.500 ton om året svarende til udledningen fra 600 biler. Nu forpligter rederiet, byen og havnen sig til en bæredygtig forbindelse mellem Danmark og Sverige gennem to Stena Elektra-færger.Klimaindsatsen har været essentielt for Frederikshavn Kommune siden 2007, hvor byrådet vedtog at synliggøre den samlede indsats under sit eget brand ”Energibyen”.- Stena Elektra er et fantastisk projekt for Frederikshavn. Vi ved af erfaring, at når kommunen går forrest, følger erhvervslivet og privatpersoner i de grønne fodspor. Relationen mellem vores by og Stena Line er historisk tæt, men denne ambitiøse aftale er ikke kun stor for os - den smitter af på hele Danmark, siger Birgit Hansen, borgmester (S) i Frederikshavn Kommune.