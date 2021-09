Politiet har anholdt to personer anholdt i sag om tyveri af gravemaskiner

Mandag 20. september 2021 kl: 12:44

Af: Redaktionen Efter politiets opfattelse har de fra november sidste år og frem til anholdelsestidspunktet begået en lang række tyverier på Sjælland af minigravere og andre entreprenørmaskiner til en værdi af omkring 1,2 millioner kroner. Det antages at de stjålne maskiner skulle afsættes i Serbien.

Anholdelserne blev foretaget på baggrund af en kort og intensiv efterforskning. I forbindelse med anholdelserne er blandt andet nogle lejede lagerlokaler i Havdrup ved Roskilde blevet ransaget. Her blev der fundet yderligere entreprenørmateriel, der nu skal identificeres.





- Det er politiets opfattelse, at tyverierne har været organiseret og målrettet mod byggepladser på Sjælland, fortrinsvis det storkøbenhavnske område, og det er med stor tilfredshed, at vi har kunnet foretage anholdelserne, og dermed sætte en stopper for de to mænds aktiviteter, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ.





Han peger på, at der er tale om store værdier, som i sagens natur kan være svære at sikre fuldstændig mod tyveri. Ud over den materielle værdi, giver sådanne tyverier også ofte et tab i forhold til forsinkelser af arbejdet, der udføres på byggepladserne.





