Borgere i Danmark vil have nul-emissionszoner og el-lastbiler

UNDERSØGELSE FRA MILJØORGANISATIONEN:

Mandag 20. september 2021 kl: 11:36

Af: Redaktionen Rådet for Grøn Omstilling spurgte i meningsmålingen om de interviewedes holdning vedrørende omstillingen til elektriske lastbiler.Daria Rivin, der er rådgiver inden for transport og klima i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling, er positivt overrasket over resultaterne, der vise opbakning til omstillingen.- Vi er meget begejstrede for resultaterne i meningsmålingen, fordi de stemmer godt overens med vores egne anbefalinger til politikerne, siger Daria Rivin.Undersøgelsen viser blandt andet, at 71procent mener, at staten skal støtte meromkostningerne til elektriske lastbiler minimum de næste to år.- Mange vognmænd står allerede klar til at udskifte deres diesellastbiler med elektriske lastbiler. Men det er dyrt at være first-mover på en relativt ny teknologi som el-lastbiler, der er markant dyrere end diesel lastbiler. Derfor er det helt essentielt, at vi i Danmark giver tilskud til meromkostningerne ved køb af el-lastbiler de første par år, hvor forskellen er så stor, så vi får sat gang i omstillingen hurtigst muligt, siger Daria Rivin.Rådet for Grøn Omstilling spurgte også ind holdningerne om ladeinfrastruktur til elektriske lastbiler. Her svarede 85 procent, at staten skal sikre den nødvendige ladeinfrastruktur til elektriske lastbiler inden 2025 og 2030. Det svarer til opsætning af mindst 250 lynladestandere til el-lastbiler senest i 2025 og 900 lynladestandere senest i 2030.- Det er vigtigt, at vi i Danmark er på forkant med opsætningen af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur, så vognmænd har det nødvendige sikkerhedsnet for ladning, når de er ude at køre. Mangel på ladeinfrastruktur skal ikke være en hindring for vognmænd, der vil købe el-lastbiler, siger Daria Rivin.En nul-emissionszone er et afgrænset område, hvor det kun er muligt at køre ind uden en forbrændingsmotor, altså udelukkende brint- og elektriske køretøjer, herunder også elektriske lastbiler. Nul-emissionszoner er et omdiskuteret værktøj, men ifølge meningsmålingen er der stor opbakning blandt befolkningen i Danmark. To ud af tre synes, det er en god ide, at der indføres nul-emissionszoner i de største byer i Danmark. Én ud af tre synes, det bør gøres hurtigst muligt, mens én ud af tre vil have det indført senest i 2030.- Nul-emissionszoner er et af de vigtigste redskaber til at fremme elektriske køretøjer. Derfor er vi også positivt overraskede over den store opbakning. Foruden bekæmpelse af luftforurening, vil nul-emissionszoner også være med til at sænke støj- og luftforurening samt lugtgener i byområder, hvor mange mennesker bor tæt sammen, og det er vigtigt, når man vil sikre en bedre trivsel i byerne, siger Daria Rivin.