Politisk aftale bringer energi-ø i Nordsøen nærmere på virkeligheden

Torsdag 9. september 2021 kl: 11:25

Af: Redaktionen Den politiske aftale bliver ét samlet udbud af partnerskab og anlægsopgave for Energiøen i Nordsøen, der skal levere el fra eksempelvis vindmøller til brugere i Danmark og i Europa. Ejerskabet bygges op som et aktieselskab, hvor staten ejer mindst 50,1 procent, og byderne på øen skal have mulighed for at etablere ekstra arealer på øen til innovative, grønne løsningerBag aftale står S-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om.Som led i forberedelserne af udbuddet af energiøen i Nordsøen giver aftalekredsen markedet en afklaring på nogle af de centrale rammevilkår. Det sker blandt andet for at give private aktører de bedste vilkår for at optimere deres forberedelser med udarbejdelse af konkrete projektforslag og sammensætning af de rette konsortier. Dermed kan de stærkeste kræfter samles, og det private erhvervsliv kommer til at spille en nøglerolle i de konkrete forslag til, hvordan øen skal udformes og konstrueres.Aftalen lægger stor vægt på et fortsat fokus på at optimere tidsplanerne for øen, ligesom det er afgørende for aftaleparterne at sikre optimale rammer for at udvikle og fuldt udnytte havvindsressourcerne langt ude i Nordsøen - heriblandt til at sikre strøm nok til den grønne elektrificering i Danmark og Europa.Interesserede kan læse mere om aftalen