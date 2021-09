Discount-kæde finder alternativer til transport med fly

Fredag 3. september 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen Watchmedier.dk skriver videre, at Rema 1000 gennem de seneste år har arbejdet på erstattet varer, der kræver lufttransport, med varer, der kan transporteres på andre måder eller er mere lokalt producerede.Jonas Schrøder, der er kommunikationschef i Rema 1000, siger ifølge watchmedier.dk at selskabet er ved at være i mål, men at de sidste fly med Rema 1000-varer først vil lande i 2023 i forbindelse med at gældende kontrakter udløber. Det er eksempelvis røde roser fra Sydafrika.- Vores kunder skal vide, at deres indkøb gør en forskel - også for klimaet. Derfor arbejder vi på at gøre varerne mere lokale og vænne kunderne til, at det ikke er alle varer og sorter, man kan få hele året, siger han.Det vil eksempelvis gælde asparges fra Peru, sydamerikanske brombær og blåbær samt bønner og sukkerærter fra Kenya. Rema 100 vil erstatte varer som de nævnte med tilsvarende varer fra producenter i Europa - eller endnu bedre i Danmark.Ifølge Watchmedier arbejder Rema 1000 sammen med leverandører om at forlænge sæsonen for eksempelvis grøntsager ved hjælp af tunnelproduktion.Jonas Schrøder peger også på, at der er detailhandlen, der har vænnet kunderne til, at det hele skal se flot ud, så det er detailhandlen opgave at vise alternativer.