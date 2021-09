Flere lastbiler medbringer en el-truck

Fredag 3. september 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen Baggrunden for, at Danish Agro har valgt at prøve Moffett el-trucks af, er stadig strengere miljønormer. Med elektriske medbringertrucks får støj og miljøbelastning et slag ned.Danish Agro a.m.b.a. er et dansk grovvareselskab ejet af 10.000 danske landmænd. De har hovedsæde i Karise og i Galten og beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere.Interesserede kan se en Moffett E4 25.3 NX på Sawo's stande på messerne Transport Øst i Greve i den kommende weekend og på Transport 2021 i Herning i dagene 16. - 18. september.