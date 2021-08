Transportvirksomhed fra Taastrup tog to trækkere til sig

Fredag 27. august 2021 kl: 09:39

Af: Redaktionen Translog Denmark fik fornyligt overdraget nøglerne til to Scania R 450 6x2 boogie-trækkere, de første lastbiler ud af en større leverance.Translog Denmarks har en idé om at være en transportvirksomhed, hvor vognparken skal bestå af nye biler, hvor chaufførkomforten er i førersædet, så arbejdsvilkårene er optimale når chaufførerne fragter gods rundt i Danmark.For at opdatere vognparken har Translog Denmark indgået et samarbejde med Scania Danmark, om levering af nye Scania lastbiler, som skal være med til at sikre en sund vækst og tiltrække chauffører.Translog Denmarks nye lastbiler imødekommer de nye euronormer og virksomhedens ønske om at køre brændstoføkonomisk. Lastbilerne bliver eksempelvis leveret med Opticruise-gearkasse, motor/kabinevarmer, LED-lyspakke, Adaptive Cruise Control, køleskabe og luksus-førersæde som højsædet til chaufføren.Translog Denmark har også valgt Scania's omfattende service- og reparationsaftale til lastbilerne, sammen med Scanias databaserede services - herunder services baseret på GPS samt tachograf-aftale. Samlet sker fakturering gennem Scania Finans, som har stået for finansieringen af de nye biler.