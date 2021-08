Transportvirksomhed får bøde for at overtræde byggeloven og brandværnsbestemmelserne

SAG OM FILIPPINSKE CHAUFFØRERS FORHOLD I PADBORG:

Onsdag 25. august 2021 kl: 11:03

Af: Jesper Christensen Retten i Sønderborg lægger sin dom vægt på, at chaufførerne var ansat i Kurt Beier Transports polske datterselskab, og at deres kontrakter levede op til polsk lovgivning.Ud over bøden på 100.000 kroner idømmes selskabets direktør en bøde på 25.000 kroner. De øvrige tre tiltalte frifindes.